Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Sergio Oliveira Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, transferde atağa kalktı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kaliteli bir orta sahayı kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılılar, transfer mutlu sona ulaştı. Cimbom, yıldız orta saha Sergio Oliveira'nın transferi Porto'yla anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Teknik direktör Okan Buruk yönetime verdiği raporda orta saha istediğini belirtmişti.
Aslan'ın listesinde yer alan Sergio Oliveira'dan taraftarlara müjdeli haber geldi.