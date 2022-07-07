Transferde Andrea Belotti kapışması! Fenerbahçe istedi Galatasaray devreye girdi

Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyordu. Torino'yla sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan yıldız golcüye Galatasaray da talip oldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.07.2022- 09:52 Güncelleme Tarihi: 07.07.2022- 09:52