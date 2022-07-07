Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe ile Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Transferde Andrea Belotti kapışması! Fenerbahçe istedi Galatasaray devreye girdi
Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmaları hız kazandı. Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Andrea Belotti'yi kadrosuna katmak istiyordu. Torino'yla sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan yıldız golcüye Galatasaray da talip oldu. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... | Son dakika spor haberleri (FB GS spor haberi)
İki dev kulüp yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.
Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren ezeli rakipler transfer karşı karşıya geldi.