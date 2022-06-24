Galatasaray'da Okan Buruk'un teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından transfer çalışmaları başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Adana Demirspor'un iki yıldızı G.Saray'da buluşuyor! Yunus Akgün ve Vargas...
Galatasaray'da yeni sezonun hazırlıkları sürüyor. Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparak yoluna devam etmeyi planlıyor. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Aslan'ın hedefinde geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen Vargas olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Futbol direktörü Cenk Ergün, Buruk'un raporu doğrultusunda girişimlerine hız verdi.
Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray, özellikle gol yollarında büyük sıkıntı yaşamıştı.