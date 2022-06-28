Yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde 2022/2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.
Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Cimbom'un hedeflerinden biri de Inter forması giyen Arturo Vidal...
2 YILLIK SÖZLEŞME + 5 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, adı Flamengo ve Boca Juniors ile de anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Haberde Galatasaray'ın Vidal'e 2 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı yazıldı.
Geçen sezon Inter formasıyla 41 maça çıkan Arturo Vidal, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.