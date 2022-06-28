Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda gündemde olan isimlerden Arturo Vidal ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızıların Şilili yıldız için yaptığı teklifi duyurdu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Yeni teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde 2022/2023 sezonu hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, orta saha bölgesini güçlendirmek için kolları sıvadı.

Bu bölge için birçok ismi gündemine alan Cimbom'un hedeflerinden biri de Inter forması giyen Arturo Vidal...

2 YILLIK SÖZLEŞME + 5 MİLYON EURO MAAŞ

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, adı Flamengo ve Boca Juniors ile de anılan tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Haberde Galatasaray'ın Vidal'e 2 yıllık sözleşme ve 5 milyon Euro maaş teklif etmeye hazırlandığı yazıldı.

Geçen sezon Inter formasıyla 41 maça çıkan Arturo Vidal, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.