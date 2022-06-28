Galatasaray transfer haberi: Gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvete takviye yapmak isteyen Galatasaray, Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve ilk transferini Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak yapan Galatasaray, transferde gaza bastı.

Sezon öncesi hedefini şampiyonluk olarak hedefleyen sarı-kırmızılılar forvet transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da gol kralı olarak tamamlayan ve bonservisi Lorient'te bulunan Umut Bozok'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Lorient ile bonservis pazarlığına devam ettiği ifade edildi.

GALATASARAY İÇİN DEVLERİ REDDETTİ!

25 yaşındaki forvet oyuncusunun kendisine gelen birçok teklifi reddettiği ve hayali olan Galatasaray'da oynamak istediği belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen Umut Bozok, 41 maçta 20 gol 8 asistlik performans sergilemişti.