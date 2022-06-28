Galatasaray'da Albert Riera takıma veda etti

Galatasaray'da Albert Riera takıma veda etti

Galatasaray'da yeni sezon öncesi değişimler sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak ocak ayında Torrent'in yardımcı antrenörlüğüne getirilen Albert Riera takıma veda etti. İşte İspanyol ismin veda paylaşımı...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 28.06.2022- 15:30 Güncelleme Tarihi: 28.06.2022- 16:17