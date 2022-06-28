Önce bir dünya yıldızı olarak gelip Parçalı'yı giydi. Sonra bir Galatasaraylı olarak gelip futbol bilgisini takımına aktardı. Her aldığı görevde başarıyla çalıştı, başarı için uğraştı. Yolun açık olsun @11RIERA11. Gracias! pic.twitter.com/CyxnVbLx5D— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 28, 2022
Sözleşmesi feshedilen teknik direktör Domenech Torrent'in ekibinde yer alan İspanyol futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum, çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum, sadece görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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