Galatasaray transfer haberi: Teknik direktörlük görevine Okan Buruk’u getiren ve gelecek sezon orta sahasını değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, gündeme Real Madrid ile yollarını ayıran Isco gelmişti. İspanyol yıldızın transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve gelecek sezon orta sahasını değiştirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte, transfer çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaşmış durumda. Sarı-kırmızılı ekip bu bağlamda Real Madrid'le yollarını ayıran ve boşta olan Isco'yu gündemine almıştı. İspanyol yıldızın transferiyle alakalı son gelişmeleri Mundo Deportivo aktardı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Isco ile Galatasaray'ın yanı sıra Real Betis, Roma ve Sevilla'nın da devrede olduğu belirtildi. Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini'nin eski öğrencisinin transferini özellikle istediği ifade edildi. Haberde Galatasaraylı yöneticilerin Isco'yu ikna etmek için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İşte İspanyol basınına yansıyan o haber…