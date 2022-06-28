Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Matias Vargas'ın kulübü Espanyol'dan açıklama!
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Matias Vargas'ın kulübü Espanyol'dan açıklama geldi.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 28.06.2022- 13:09
Galatasaray'ın, geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen Matias Vargas'a ilgi duyduğu ifade ediliyordu. Bununla beraber sarı kırmızılıların, Vargas için transfer teklifi yaptığı iddiaları hakimdi.
Sarı kırmızılıların, Vargas'ın bonservisine sahip olan Espanyol ile görüşme gelinde olduğu dile getiriliyordu. Öte yandan Galatasaray'ın, Vargas için 5 milyon euro bonservis önerdiği iddiaları hakimdi.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
İspanyol futbol adamı, yaptığı açıklamada Galatasaray'ın kendilerine henüz bir teklif yapmadığını ifade etti.
Domingo Catoira, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Vargas'ın durumu, takımın diğer futbolcularına benziyor. Şu anda, sezon öncesi kampa çağırıldı. Galatasaray'a transfer olacağına dair haberleri görmedim ama konu hakkında söylenecek bir şey yok."