Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un imza saati belli oldu!

Teknik direktör Domenec Torrent ile yollarını ayıran Galatasaray, Okan Buruk ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar 48 yaşındaki çalıştırıcı için, 24 Haziran Cuma günü saat 11.00'de basın toplantısı düzenleneceğini ve imzaların atılacağını açıkladı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 16:21