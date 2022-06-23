Teknik direktör Domenec Torrent ile yol ayrımına giden Galatasaray, yeni hoca olarak Okan Buruk'la resmen anlaşma sağladı.
Sarı-kırmızılı takım, deneyimli antrenör için 25 Haziran Cuma günü saat 11.00'de imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Yeni Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir." denildi.
Yeni Teknik Direktörümüz Okan Buruk'un imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in katılımıyla 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 11.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. pic.twitter.com/RL5LXXkOPe— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 23, 2022