Galatasaray'ın toplamda 6 milyon Dolar ödeyerek kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed'in talipleri her geçen gün artıyor. Mısırlı yıldıza Cadiz ve Real Mallorca'nın ardından Schalke 04'te talip oldu. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray takviye çalışmalarını sürdürürken oyuncularına da teklif gelmeye devam ediyor. Marcao ve Nelsson'dan sonra Mostafa Mohamed de en çok ilgi gören oyuncular arasında yer alıyor. Mısırlı golcü için La Liga ekiplerinden Cadiz'in Galatasaray'ın kapısını resmen çaldığı ifade edilmişti. Bir iddia da Mısır'dan geldi. Fotomaç'ın derlediği habere göre; Real Mallorca, golcü futbolcuyla ilgilenen ikinci İspanyol kulübü oldu.

Ancak iddialar bununla da sınırlı değil... Yeniden Almanya Bundesliga'ya yükselen Schalke, Mohammed'i listesine dahil etti. Almanların kısa süre içinde Galatasaray'la temasa geçmeye hazırlandığı bildirildi. Öte yandan Galatasaray, 1 Temmuz'da Zamalek'e 4 milyon Dolar ödeyerek satın alma opsiyonunu tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekibin 24 yaşındaki futbolcuyu 8 milyon Euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği belirtildi.

Mostafa Mohamed geçen sezon Galatasaray forması altında 40 maça çıkarken 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.