İtalyaçıkarması yapan Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, milli oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile masaya oturdu. Fotomaç'ın haberine göre Kaan için 5 milyon euro isteyen İtalyan kulübü Mert'in bonservis bedelini ise 8 milyon euro olarak belirledi. Abdülkerim transferi ile stoperde önemli bir yerli alternatif kazanan sarı-kırmızılılar Kaan-Mert ikilisinde önceliği Mert'e tanımaya karar verdi. Asıl mevki sağ bek olan Mert Müldür ayrıca stoper ve sol bekte de görev yapabiliyor. Omar ve Sacha Boey'in önünde görülen 23 yaşındaki çok yönlü savunmacı için şartlar zorlanacak. Ancak 8 milyon euro verilmesi de söz konusu değil...