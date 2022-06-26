Galatasaray'dan Mert Müldür çıkarması!

Galatasaray'da transferde hareketli saatler yaşanırken gündemde yer alan isimler Kaan Ayhan ve Mert Müldür olarak belirlendi. Sarı-kırmızılılar bu iki isim arasında önceliği Mert'e verdi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40