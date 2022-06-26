GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Joao Pedro hamlesi! Önerilecek teklif...
Son dakika spor haberine göre Galatasaray'da gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Cenk Ergün, Joao Pedro için oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek ve teklifini iletecek.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre 30 yaşındaki futbolcunun yıllık 2.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken İtalyan takımların bu nedenle bekleme kararı aldıkları ifade edildi. İtalyan basını, "Pedro'nun maliyetini henüz karşılamaya hazır olan takım yok" ifadesini kullandı. Bu ortamda G.Saray devreye girdi. Cenk Ergün'ün İtalya'da Joao Pedro ve menajeriyle bir görüşme yapacağı ve 2.5 milyon euro'ya yakın bir teklif vererek oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Öte yandan Galatasaray'ın gündeminde Vedat Muriç de yer almaya devam ediyor.