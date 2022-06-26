GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'dan Joao Pedro hamlesi! Önerilecek teklif...

Son dakika spor haberine göre Galatasaray'da gündem santrfor transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılarda Cenk Ergün, Joao Pedro için oyuncunun menajeri ile bir araya gelecek ve teklifini iletecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40