Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılı ekip kadrosuna önemli takviyeler yaparak Okan Buruk önderliğinde bu sezon şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Aslan'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'nin listesinde de yer alan 2 futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakçı'yı alarak ezeli rakibi F.Bahçe'ye büyük bir çalım atan Galatasaray bir sürpriz daha yapabilir. Portekiz'de Benfica'nın orta sahadaki yıldızı Joao Mario'ya talip olan Futbol Direktörü Cenk Ergün Portekiz kulübüne resmi teklif götürdü.

JOAO MARIO'DA İŞLER KARIŞIK

Ancak Benfica'nın Joao Mario'yu bırakmak istemediği ortaya çıktı. Ergün bunun üzerine alternatif isimlere yöneldi. Bu isimlerden biri de F.Bahçe'nin istediği Sergio Oliveira.

OLIVIERA'YI FENER ÇOK İSTİYOR

Takvim'in haberine göre; geçen sezonu Roma'da kiralık oynayan ve bonservisi Porto'da olan Oliveira için Ergün'ün Portekiz kulübüyle bir görüşme yaptığı öğrenildi. F.Bahçe de Oliveira'ya teklif götürmüştü

VINICUS'LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ergün'ün ilgilendiği bir diğer oyuncu da Vinicius Souza... Bonservisi Lomel'de olan 23 yaşındaki Vinicius Souza ve menajeri ile Ergün'ün bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.