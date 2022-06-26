GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'da rota İngiltere! Morgan Sanson listeye girdi

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha transferine yoğunlaşmış durumda... Sarı-kırmızılı takımın listesinde bu bölge için birçok isim gündeme gelirken, son olarak Aston Villa forması giyen Morgan Sanson'un adı yazıldı. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 16:33