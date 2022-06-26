Son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'ın sıradaki hedefi orta saha. Teknik direktör Okan Buruk'un bu mevkide çift yönlü bir oyuncu istemesinin ardından yönetim harekete geçti.
Listesinde birçok isim bulunan sarı kırmızılılar, Aston Villa'da görev yapan Morgan Sanson'un transferine öncelik vermiş durumda.
TRT Spor'un haberine göre; Cimbom önümüzdeki günlerde Fransız orta saha için İngiliz kulübüne resmi teklifin yapılacağı belirtildi.
Geçen sezon İngiltere Premier Lig'de 10 maçta Aston Villa forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, 359 dakika sahada kaldı.