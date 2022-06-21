GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray Okan Buruk'a kavuşuyor! Geliş saati...
Teknik direktör Domenec Torrent ile yolların resmen ayrılmasının ardından Galatasaray'ın hocası Okan Buruk olacak. Fransa'da bulunan sarı-kırmızılıların yeni çalıştırıcısı, bugün saat 20.30'da İstanbul'da olacak. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 14:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022- 14:28
Galatasaray'da teknik direktör belirsizliği son buluyor. Domenec Torrent'le sözleşme feshi için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Okan Buruk'la prensip anlaşmasına varmıştı.
Genç teknik adamın, İstanbul'a geliş saati belli oldu.
TRT Spor'un haberine göre; Fransa'da bulunan Okan Buruk'un bugün saat 20.30'da İstanbul'a geleceği öğrenildi.