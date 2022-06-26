Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktörlüğe Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte yeni sezon çalışmalarına başlayacak Galatasaray, öte yandan transfer konusuna da hız verdi. Orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı-kırmızılılar için İngiliz basını, Frankfurt forması giyen Ajdin Hrustic'le ilgilenildiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Gelecek sezon çalışmalarına yarın (27 Haziran Pazartesi) start verecek Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi.

İlk etapta stoper hattını güçlendiren sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Okan Buruk imza töreninde konuşurken, özellikle orta saha bölgesindeki eksikliklere dikkat çekmiş ve bu mevkiye yoğunlaşacaklarını ifade etmişti.

Önümüzdeki yıl şampiyonluk orucunu bozmak isteyen G.Saray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

"G.SARAY AJDIN HRUSTIC İLE İLGİLENİYOR"

İngiliz basınından SkySport'a göre; orta sahasını güçlendirmek isteyen Augsburg'un listesinde Roma'dan Amadou Diawara ve Frankfurt'tan Ajdin Hrustic bulunuyor.

Aynı zamanda Ajdin Hrustic'le AEK Atina ve Galatasaray'ın da ilgilendiği belirtildi. Haberde Augsburg'un devre arasında Hrustic ile yine ilgilendiği, şu an transferde bir engel bulunmadığı bilgisi de geçildi.

Avustralyalı orta saha geçtiğimiz sezon takımı adına 28 maça çıktı ve 2 gollük katkı sağladı. 2023'te sözleşmesi bitecek Hrustic'in güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro...