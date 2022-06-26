Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri!

Transferde son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler diğer takviyelere çevrildi. Bir süredir İspanyol basınında da yer alan Ivan Alejo için ise temasların devam ettiği öğrenildi.
Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren ve ardından transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların Cadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'in haberine göre Galatasaray, birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor ve sezonun sona ermesiyle birlikte bir kez daha Cadiz'in kapısı çalındı. Domenec Torrent ayrılmış olmasına rağmen Galatasaray'ın Ivan Alejo konusundaki temaslarının sürdüğü belirtildi. Geçtiğimiz Cadiz forması ile toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık; 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.