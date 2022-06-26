Galatasaray'da Ivan Alejo sesleri!

Transferde son olarak Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan Galatasaray'da gözler diğer takviyelere çevrildi. Bir süredir İspanyol basınında da yer alan Ivan Alejo için ise temasların devam ettiği öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2022- 06:40