Galatasaray'ın yeni transferi Abdülkerim Bardakcı maaşıyla gündem oldu. Yıldız oyuncunun 17 milyon TL garanti ücret kazanması takım içindeki yerli maaş dengesini de bozdu. İşte sarı kırmızılı ekipteki yerli isimlerin kazandığı maaşlar...

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a çalım atan G.Saray, Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı. Ancak ezeli rakiplerini geride bırakan sarı-kırmızılılarda tecrübeli stopere ödenecek 17 milyon TL garanti ücret, takım içindeki yerli maaş dengesini bozdu. Yeni yönetim, Abdülkerim'e 17 milyon TL garanti ücretin yanında performansa bağlı bonuslar verecek. Daha önce 9 milyon TL'ye sözleşmesinin uzatılacağı konuşulan Yunus Akgün'ün, Abdülkerim transferi sonrası ne yapacağı merak konusu.

EN ÇOK HALİL KAZANDI

Sabah'ın haberine göre; kalması halinde 8 milyon TL kazanacak Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere yerlilerin, ücretlerinde iyileştirme isteyeceği öğrenildi. Burak Elmas döneminde bonservis yatırımı yapan G.Saray'da bütçe düşürülmüştü. Yabancılarda 1.9 milyon Euro ile Van Aanholt ve yerlilerde 8.5 milyon TL ile Halil Dervişoğlu geride kalan sezonda en yüksek kontratı almıştı.

Abdülkerim Bardakcı 17 milyon TL

Kerem Aktürkoğlu 8 milyon TL

Emre Kılınç 8 milyon TL

Emre Akbaba 8 milyon TL

Taylan Antalyalı 7 milyon TL

Berkan Kutlu 7 milyon TL

Ömer Bayram 7 milyon TL

Aytaç Kara 6 milyon TL

Alpaslan Öztürk 5.5 milyon TL

Emre Taşdemir 5 milyon TL

Oğulcan Çağlayan 4.250 milyon TL

Barış Alper Yılmaz 3.8 milyon TL

Okan Kocuk 3.750 milyon TL

Yunus Akgün 1 milyon TL