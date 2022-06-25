Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray, transfer gündemine James Rodriguez'i almıştı. Sarı kırmızılıların transfer etmek istediği yıldız futbolcudan kötü haber geldi. Kolombiyalı futbolcunun Brezilya Ligi takımlarından Botafogo ile anlaştığı kaydedildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a kötü bir haber geldi.

Sarı kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncu James Rodriguez ile ilgileniyordu.

30 yaşındaki orta sahanın Brezilya Ligi takımlarından Botafogo ile anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, yıldız futbolcunun kulübü Al Rayyan, bu transfer için 5.3 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.

Rodriguez'in transferinde son detayların kaldığı ve kısa süre içinde imzaların atılacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olan Rodriguez, geçen sezon 14 maçta 5 gol ve 7 asistle oynamıştı.

1.81 boyundaki oyuncu kariyerinde, Everton, Real Madrid, Monaco, Porto, Bayern ve Envigado formaları giydi.

Yıldız isim Kolombiya Milli Takım'ında 86 karşılaşmada boy göstermişti.