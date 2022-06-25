Galatasaray, sezonun ilk transferini yaptı. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı için KAP'a açıklama yaptı.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:



"Profesyonel futbolcu Abdülkerim Bardakcı ve kulübü Konyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuzun eski kulübüne net 2.800.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.



Futbolcumuz ile 2022-2023 sezonundan başlayarak son sezonu opsiyonlu olmak üzere 4 futbol sezonu için sözleşme imzalanmıştır.



Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."



İŞTE ABDÜLKERİM'İN AÇIKLAMASI:



Baştan beri gönlüm Galatasaray'dan yanaydı. Sonra tabii diğer kulüplerin de ilgisi oldu. Son durağımız yine Galatasaray oldu. Muhteşem stat. Sabırsızlıkla bekliyorum. Galatasaray'daki hedefim öncelikle forma giymek. Ondan sonra inşallah kaptanlığa kadar. Destekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman Galatasaray formasının hakkını vererek oynamaya çalışacağım.



ABDÜLKERİM SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ









