Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Teknik direktör Okan Buruk'la resmen anlaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına ise hız verdi. Sarı-kırmızılılarda gelecek isimler kadar devam edilmeyecek oyuncular da önem taşırken, geçtiğimiz sezonu Belçika ekibi Charleroi'de kiralık olarak geçiren Valentine Ozornwafor'a Vitesse talip oldu. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz Charleroi'ye satın alma opsiyonuyla Charleroi'ye kiraladığı Valentine Ozornwafor yuvadan uçuyor.

23 yaşındaki stoper, Belçika ekibinde iyi bir performans gösterdi ve Mart ayının en iyisi seçildi.

Belçika basınına göre; Nijeryalı defans oyuncusuna Hollanda Eredivisie'den Vitesse talip oldu.

1.94'lük savunmacı bu sezon Belçika'da 17 maça çıktı. Galatasaray'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç ismin güncel piyasa değeri ise 750 bin Euro...

VALENTINE OZORNWAFOR KİMDİR?

1 Haziran 1999 tarihinde Nijerya'da dünyaya geldi. Kariyerine Enyima altyapısında başladı. 2019 yılında 300 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray, genç stoperi önce Almeria'ya ardından da Belçika ekibi Charleroi'ya kiraladı. Nijerya Milli Takımı forması da giyen genç futbolcu, milli takımla 2 maça çıktı. Nijeryalı defansın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.