Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren ve transfer çalışmalarına ağırlık veren Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı takımın Bernardeschi için yeniden devrede olduğunu iddia etti. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray'da başkan Dursun Özbek öncelikli olarak teknik direktör Domenec Torrent ve sportif direktör Sensibile ile yollarını ayırarak gelecek sezonun planlamasına başladı. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Cenk Ergün, hiç zaman kaybetmeden kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Başarılı futbol adamı transfer görüşmeleri yapmak adına yurt dışına uçtu.

ASLAN'DAN BERNARDESCHI ATAĞI!

İlk transferini ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Abdülkerim Bardakcı ile yapan Galatasaray, transferde gaza bastı. Bu bağlamda sarı-kırmızılı takım için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. İtalyan gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Galatasaray, Juventus'la sözleşmesi biten ve boşta olan Federico Bernardeschi için yeniden devreye girdi. Napoli ile anlaşma noktasına gelen İtalyan yıldızın transferinin son anda yattığı ifade edildi.

İTALYAN YILDIZ DAHA İYİ TEKLİF BEKLİYOR!

Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncuya teklifte bulunduğu belirtildi. Ancak yıldız futbolcunun başka takımlardan da teklif almak için sarı-kırmızılı ekibin teklifini beklettiği ifade edildi.

İtalyan yıldız geçtiğimiz sezon Juventus'ta 36 maçta 2 gol 6 asistlik performans sergiledi. İtalya Milli Takımı ile 39 maça çıkan Bernardeschi 6 gol atma başarısı gösterdi.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber…