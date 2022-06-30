Galatasaray'da gündem transfer... Özellikle de orta sahanın takviye edilmesi planlanıyor. Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alex Cicaldau'dan beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılılar birçok isimle görüşürken bunlar arasında Joao Pedro ön plana çıktı. Fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün bir süredir Serie B'ye düşen ve yıldızlarını bir bir elinden çıkaran Cagliari'yle temaslarını sürdürüyordu. Ergün'ün son olarak 30 yaşındaki on numara için 7 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklif sunduğu ve İtalyanların bu teklife olumlu yanıt verdiği belirtildi.

EŞİ İTALYA'DA KALMAK İSTİYOR

İtalyan basını da transfer görüşmelerine geniş yer ayırırken Sportitalia televizyon kanalından gazeteci Gianluigi Longari, Cagliari'nin Joao Pedro için Galatasaray'dan gelen teklifi kabul ettiğini duyurdu. Longari, kulübüyle prensipte anlaşan Galatasaray'ın İtalyan oyuncuyu ikna etmek için çalışmalara başladığını duyurdu. Bu arada eşi dolayısıyla İtalya'da kalmaya daha sıcak bakan Joao Pedro'nun artık Türkiye'ye transfer olma konusunda bir karar vermek zorunda olduğu belirtildi. Başarılı futbolcunun yıllık 2 milyon euro'luk maaşı yaşı dolayısıyla geri çevirmeyeceği de vurgulandı.

DEVREDEN ÇIKTILAR

Joao Pedro'nun Cagliari'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Küme düşen İtalyan ekibi, Galatasaray'ın cazip teklifini geri çevirmezken daha düşük teklif veren Torino ve Salernitana ise transfer yarışını kaybetti. Şu ana kadar beklediği teklifleri alamayan İtalyan on numaranın kısa sürede ikna edilmesi ve Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

JOAO PEDRO KİMDİR?

Joao Pedro Brezilya doğumlu İtalyan futbolcu... 30 yaşındaki futbolcu forvet arkası pozisyonunda görev yapıyor. 2014 yılında Estorial Praia'dan 1.3 milyon euro'ya Cagliari'ye transfer oldu. Geçen sezon 39 maçta 13 gol ve 4 asist kaydeden Joao Pedro, kariyerinde Atletico Mineiro, Guimaraes, Palermo, Santos, Estoril ve Cagliari'de top koşturdu. Cagliari formasıyla toplam 270 maçta 86 gol ve 28 asiste imza attı. Oyuncunun güncel Transfermarkt değeri 12 milyon euro...