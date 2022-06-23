GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Yusuf Yazıcı için yeniden Türkiye iddiası!

Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen ve Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını CSKA Moskova'da geçirmişti. Milli futbolcu için yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddiası geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2022- 18:36