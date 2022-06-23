Trabzonspor'da başarılı bir performans sergileyen ve Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun 2. yarısını CSKA Moskova'da geçirmişti. Milli futbolcu için yeniden Türkiye'ye dönebileceği iddiası geldi.
YURDA DÖNEBİLİR
Kırmızı lacivertli takımla çıktığı 12 maçta 8 gol kaydeden Yusuf'un geleceği belirsizliğini koruyor. Takvim'in haberine göre; yıldız oyuncunun ismi Galatasaray ile anılıyor.
AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Moskova temsilcisinden yapılan açıklamada, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Lille ile anlaşmaya varılamadığı ve Yusuf Yazıcı'nın Fransız kulübüne tekrar döneceği açıklandı.