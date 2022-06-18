Galatasaray'da Dursun Özbek yönetiminin önceliği yeni teknik direktör ancak transfer çalışmaları da bir yandan aralıksız devam ediyor.
Galatasaray'dan yeni sezona çifte bomba!
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktör merak konusu olmaya devam ediyor. Başkan Dursun Özbek bir yandan bu konuyu düşünürken bir yandan da transferde gaza bastı. İşte o isimler ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Yolların ayrılması beklenen Domenec Torrent önceki akşam ülkesi İspanya'ya dönmüştü.
Toplanma tarihini 4 Temmuz olarak açıklayan İspanyol hocanın, birkaç gün içinde İstanbul'a döneceği öğrenildi. Henüz Başkan Dursun Özbek'le görüşemeyen Torrent'in dönüşü sonrasında sözleşme fesih görüşmeleri başlayacak.