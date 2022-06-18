Yeni sezonda takımın başına geçecek ismin henüz belli olmadığı Galatasaray'da geri sayım başladı.
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Okan Buruk öne geçti!
GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, hoca konusunda arayışlarına devam ediyor. Özbek ve yönetimin 1 numarası ise Okan Buruk olarak öne çıktı. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre başkan Dursun Özbek'in 'Yeni teknik direktörü birkaç gün içinde açıklayacağız' dediği sarı- kırmızılılarda, gözler adaylara çevrildi.
Aslan, yabancı hoca adaylarında ön plana çıkan Marco Rose'den vazgeçme aşamasına geldi.