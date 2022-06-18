GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'da Okan Buruk öne geçti!

GALATASARAY HABERLERİ: Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek, hoca konusunda arayışlarına devam ediyor. Özbek ve yönetimin 1 numarası ise Okan Buruk olarak öne çıktı. İşte detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 18.06.2022- 06:40