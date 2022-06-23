Galatasaray transfer haberi: Okan Buruk'u teknik direktörlük görevine getiren sarı-kırmızılılar transferde atağa kalktı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Sarı-kırmızılı ekibin Palmeiras ile olan sözleşmesi yıl sonunda bitecek olan Gustavo Scarpa için harekete geçtiği ifade edildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Domenec Torrent ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getirdi. Başarılı çalıştırıcı ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Galatasaray'da bir yandan da futbol direktörü Cenk Ergün transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Cimbom için flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

ASLAN'A BREZİLYALI 10 NUMARA!

Brezilya basını, Galatasaray'ın Palmeiras forması giyen Gustavo Scarpa için teklif yapmaya hazırlandığını iddia etti. 28 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibiyle olan sözleşmesiyle 31 Aralık 2022'de sona eriyor.

Scarpa Palmeiras formasıyla 31 maçta 7 gol 7 asistlik performans ortaya koydu. 28 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro olarak belirtiliyor.