Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Timur; Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne, Kerem Aktürkoğlu ve Marcao'nun transferleri konusuna açıklık getirdi.

İşte o sözler:

Mostafa Mohamed'in opsiyonu ocak ayında zaten kullanıldı, 1 Temmuz'da ödemesi yapılacak. Orada bir tercih yok. Mohamed genç ve değerli bir oyuncumuz. Diagne'nin sözleşmesi de devam ediyor. İnşallah sakatlığını atlatır.

"SATMAK İSTEMİYORUZ"

Kerem ve Marcao en değerli oyuncularımız. Onların kalma konusunda bir tereddütleri yoksa biz kimseyi satmak istemiyoruz. Bazen Kerem ve Marcao için 20 milyon euro gibi rakamlar konuşuluyor, keşke daha fazla olsa ama biraz da gerçekçi olmak lazım.