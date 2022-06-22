Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile anlaşan Galatasaray transferde flaş adımlar atmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ilk olarak orta alana takviyeler yapacaklarını duyurmuştu.

Çok sayıda yıldız isimle temas kuran sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia geldi. Takvim'in Brezilya basından derlediği habere göre Galatasaray, Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa ile ilgileniyor. 10 numara pozisyonunda görev yapan Brezilyalı yıldız ayrıca her iki kanatta da oynayabiliyor.

Çok etkili bir sol ayağa sahip olan Scarpa'nın sözleşmesinin Aralık ayında bitecek olmasından dolayı Palmeiras kulübünün satış kararı aldığı belirtiliyor. 28 yaşındaki Sambacı'nın ismi geçmiş transfer dönemlerinde Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de anılmıştı. Geçen sezon 31 maçta 7 gol ve 7 asistlik performans sergileyen Scarpa 1 kez de Brezilya Milli Takımı'nda görev yaptı.

Galatasaray yönetiminin şu anda hem Gustavo Scarpa hem de Palmeiras ile pazarlık masasında olduğu iddia ediliyor.

GUSTAVO SCARPA KİMDİR?

Fluminense altyapısında futbola başlayan yıldız futbolcu 2014-2015 sezonunda Red Bull'da kiralık olarak oynadı. 2018 yılında bedelsiz olarak Palmeiras'a transfer olan Scarpa yeşil-beyazlı formayla çıktığı 182 maçta 31 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.