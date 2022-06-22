Galatasaray transfer haberi: Domenec Torrent ile yollarını ayıran ve Okan Buruk'la prensipte el sıkışan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı takımda yerli transferinde gündeme gelen isimlerden biri de Beşiktaş'ın eski yıldızı Muhammed Demirci oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Yönetimi, hem yerli hem yabancı konusunda girişimlerini sürdürüyor. Özellikle yerli transferinde güçlü isimleri takıma kazandırmak isteyen Aslan, rotasyon için de arayışlarına devam ediyor. Bu paralelde 24 Erzincanspor'da forma giyen Muhammed Demirci gündeme geldi.

Fanatik'in haberine göre takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun da Muhammed ile çok yakın olduğu ve bu transferde rol oynayacağı belirtildi. 27 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz sezon 35 resmi maçta 16 kez rakip fileleri havalandırdı. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılılar da Muhammed'i kadrosuna katmak istiyor. Ofansif orta saha olarak görev yapan Muhammed, görev verilmesi halinde hem sol hem de sağ kanatta da forma giyebiliyor.