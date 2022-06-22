Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrıldığını resmen açıklandı. Okan Buruk da Fransa'dan İstanbul'a resmi sözleşmeyi imzalamak için geldi.

Sarı-kırmızılı ekipte yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önceliklerinin orta saha olduğunu söylemişti. Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ASLAN'DAN TORREIRA BOMBASI!

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal'da bulunan ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Lucas Torreira ile ilgileniyor. 26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak bitirmiş ve 35 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

Uruguaylı orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro civarında…

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