Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapmak isteyen Galatasaray'da yeni sezon planlaması sürüyor.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'a Sambacı orta saha!
GALATASARAY HABERİ - Sarı-kırmızılılarda transferde hareketli saatler yaşanıyor. Orta saha için kolları sıvayan yönetim sözleşmesinde 1 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunan Fernando için temaslara başladı. İşte son gelişmeler...(GS SPOR HABERLERİ)
Galatasaray'da başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'ten ilk hamle geldi.
Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, sportif direktör Pasquale Sensibile ile yollarını ayırdığını duyurdu.