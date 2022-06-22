Galatasaray'da Okan Buruk'la yeni bir dönem başlıyor.
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan taraftara mesaj!
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda gelecek sezon hazırlıklarına ara vermeden başlanırken artık Okan Buruk için resmi teklif açıklama bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcı ""Galatasaray'a hazırım" diyerek destek istedi. (GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre Domenec Torrent'in beklentilerin altında kalması nedeniyle yollar ayrılırken İspanyol hocanın yerine Buruk getirildi.
Şampiyonluk yaşadığı Başakşehir'den ayrıldıktan sonra gelen teklifleri geri çeviren ve Galatasaray'ı bekleyen genç teknik adam, hiçbir özel talep bulunmadan sarı-kırmızılı takımın başına geçmeyi kabul etti.