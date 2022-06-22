Galatasaray transfer haberi: Torrent ile yolları ayıran ve teknik direktör Okan Buruk'la prensip anlaşmasına varan sarı-kırmızı ekipte transfer çalışmaları hız kazandı. Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte o gelişmenin detayları... (aspor.com.tr / Dış Haberler / Bora Salgın)

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent ile yollar ayrılırken, Okan Buruk İstanbul'a iniş yaptı. Genç çalıştırıcının yakın zaman içerisinde KAP'a açıklanması bekleniyor. Öte yandan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili olarak İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

OKAN BURUK'TAN TRANSFER TELEFONU!

İtalyan basınında yer alan iddialara göre Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Okan Buruk, Vedat Muriqi ile transfer görüşmesi gerçekleştirdi. Buruk'un görüşmede eski öğrencisine, "Galatasaray'la görüşüyorum: kimseyle imzalama, seni buraya götüreceğim." dediği iddia edildi. Kosovalı golcünün de bu sözler üzerine, "Gelmekten çok mutlu olurum." dediği aktarıldı.

Lazio'nun Muriqi'nin bonservisi için 11-12 milyon Euro civarında bir rakam istediği belirtildi. Kosovalı golcü geçtiğimiz sezonu Mallorca'da kiralık olarak bitirmişti.

Vedat Muriqi ve Okan Buruk'un Çaykur Rizespor döneminde iyi ilişkiler kurduğu biliniyor.

İşte İtalyan basınına yansıyan o haber...