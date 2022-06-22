Fransız futbolunun efsane takımlarından Bordeaux küme düştü.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Kamerunlu dinamo!
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha bölgesi olacak. Buna göre haraket eden sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)
Fransız futbolunun efsane takımlarından Bordeaux küme düştü.
Gelecek sezon 2 değil kurallara uymadığı için 3. Lig'de oynayacak.
Bordeaux'nun yıldızları ise bir bir dağılmaya başlarken Score Fransa, Kamerunlı Jean Onana'nın Galatasaray'a gideceğini iddia etti.