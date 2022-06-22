GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Cimbom'a Kamerunlu dinamo!

GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer çalışmaları başladı. Futbol Direktörlüğü görevine Cenk Ergün'ü getiren Galatasaray'da öncelikle hedef orta saha bölgesi olacak. Buna göre haraket eden sarı-kırmızılılarda gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte o futbolcu ve detaylar...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2022- 06:40