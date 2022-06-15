Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde başkanlık görevine Dursun Özbek seçildi.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha hamlesi! Transfer olumlu ilerliyor
Özellikle orta saha bölgesinde rotasyonlu kadroya sahip olmayan Galatasaray'da öncelik bu bölge olacak. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu mevki için çalışmalarına hız verirken, istenen futbolcu ise ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Mazbatasını alan Özbek yönetimi, transfer çalışmalarına başladı.
Kadrodaki eksik bölgelere takviye yapmak için kolları sıvayan sarı-kırmızılılarda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.