GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom'dan orta saha hamlesi! Transfer olumlu ilerliyor

Özellikle orta saha bölgesinde rotasyonlu kadroya sahip olmayan Galatasaray'da öncelik bu bölge olacak. Başkan Dursun Özbek ve ekibi, bu mevki için çalışmalarına hız verirken, istenen futbolcu ise ortaya çıktı. İşte o isim ve detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 15.06.2022- 06:40