Geçtiğimiz sezon kabus gibi bir sezon geçiren Galatasaray'da yeni sezon öncesi teknik direktör değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılılarda başkanlığa Dursun Özbek'in seçilmesinin ardından somut adımlar atılmaya başlandı.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada, İspanyol teknik adam Domenec Torrent ve yardımcılarının sözleşmelerinin feshedildiği duyuruldu.

Torrent ile yollarını ayıran Cimbom'da yeni hoca belli oldu. Bir süredir yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı ve Okan Buruk, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü oldu.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Okan Buruk, sözleşmedeki son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Havalimanında açıklamalarda bulunan Buruk, "Daha sonuçlanmış bir şey yok. O yüzden bu konuyla ilgili konuşmayacağım. Burada olmak güzel, bu konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha net konuşuruz. Şu an bu konuyla ilgili fazla konuşamıyorum. Konuştuğum zaman rahat rahat konuşuruz." ifadelerini kullandı.