Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılan seçimde göreve getirilen Dursun Özbek yönetimi, çalışmalara başladı.
Galatasaray'da Dursun Özbek devreye girdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in transferde devreye girmesiyle birlikte Abdülkerim Bardakcı için Beşiktaş ve Fenerbahçe için harekete geçti. İşte başkan Dursun Özbek ve yaşanan gelişme...(GS SPOR HABERLERİ)
Fotomaç'ın haberine göre sarı-kırmızılılar ilk olarak teknik direktör konusunu çözmek istiyor.
Cimbom, Domenec Torrent'le sözleşme fesih görüşmelerini sürdürüyor.