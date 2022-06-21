Galatasaray'da Dursun Özbek devreye girdi! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

GALATASARAY HABERLERİ - Sarı-kırmızılılarda başkan Dursun Özbek'in transferde devreye girmesiyle birlikte Abdülkerim Bardakcı için Beşiktaş ve Fenerbahçe için harekete geçti. İşte başkan Dursun Özbek ve yaşanan gelişme...(GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40