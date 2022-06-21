Galatasaray'da Dursun Özbek'in seçilmesiyle harekat başladı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sezonun bombası! Fransa'da görüşme gerçekleşti
GALATASARAY TRANAFER HABERİ- Başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in Torrent sonrasında Okan Buruk'u açıklanması bekleniyor. Başkan Özbek ve kurmayları yeni sezon öncesi ise bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Milli futbolcu ile Okan Buruk'un Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)
İlk iş olarak Okan Buruk'la el sıkışan ve hoca sorununu çok da beklemeden çözen sarı-kırmızılılar takımı güçlendirmek için çalışmalara hız verdi.
Hem takıma güç katacak, hem de taraftarları coşturacak bir isim arayan yönetim listenin ilk sırasına Yusuf Yazıcı'yı yazdı.