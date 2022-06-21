GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Cimbom'dan sezonun bombası! Fransa'da görüşme gerçekleşti

GALATASARAY TRANAFER HABERİ- Başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek'in Torrent sonrasında Okan Buruk'u açıklanması bekleniyor. Başkan Özbek ve kurmayları yeni sezon öncesi ise bir dönem Trabzonspor'da forma giyen Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Milli futbolcu ile Okan Buruk'un Fransa'da bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. (GS SPOR HABERLERİ)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2022- 06:40