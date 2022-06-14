GALATASARAY HABERLERİ: Yeni hocada liste başı belli oldu! Podolski'yle birlikte gelecek

Galatasaray'da seçimin tamamlanmasının ardından sarı-kırmızılıların yeni başkanı Dursun Özbek oldu. Teknik direktör Domenec Torrent ile devam edilmeyeceği belirtilirken, yönetimin hoca listesi de belli oldu. Teknik adam konusunda Okan Buruk, Marcelo Gallardo, Roberto De Zerbi ve Igor Tudor'un adı geçerken; son adayın ise Alman çalıştırıcı olduğu belirtildi. İşte o isim ve Lukas Podolski detayı... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 14.06.2022- 06:40