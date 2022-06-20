GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi...

Domenec Torrent, sözleşme feshi için İstanbul’a geldi. İspanyol hoca yönetimle fesih işlemleri için bir görüşme gerçekleştirecek.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 17:36