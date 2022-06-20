GALATASARAY HABERLERİ - Domenec Torrent İstanbul'a geldi! Sözleşmesi...
Domenec Torrent, sözleşme feshi için İstanbul’a geldi. İspanyol hoca yönetimle fesih işlemleri için bir görüşme gerçekleştirecek.
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 20.06.2022- 17:36
TRT Spor'un haberine göre, Galatasaray'ın yeni yönetimi ile bir araya gelecek İspanyol teknik adam sözleşmesinin feshi için masaya oturacak.
Sarı-kırmızılılarda Torrent'in sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Okan Buruk ile kontrat imzalanması bekleniyor.
59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.