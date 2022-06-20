Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor. Sarı kırmızılı ekipte takımın başına Okan Buruk'un getirilmesinin ardından transfere yoğunlaşıldı. Öte yandan takımdaki bazı isimlerin ise geleceği merak konusu. O futbolculardan birisi olan Bafetimbi Gomis cephesinde flaş bir gelişme yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...

Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'daki akıbeti belli oldu. Okan Buruk futbolcularla ilgili yönetime kapsamlı bir rapor sundu. Okan Buruk 1 yıl daha sözleşmesi olan Bafetimbi Gomis'le ilgili kararını verdi.

BAFETİMBİ GOMİS OKAN BURUK'UN AKLINDA YOK

Başkan Dursun Özbek'in gelişiyle teknik adamlığı emanet edeceği Okan Buruk, yakından takip ettiği Galatasaray hakkında raporunu hazırladı. Akşam'ın haberine göre; 48 yaşındaki teknik adamın, satılacaklar listesine Bafetimbi Gomis'i de eklediği öğrenildi. Sarı kırmızılı takımla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan golcü yıldızın Arap pazarında ciddi alıcıları bulunurken, Fransa Ligi'nde de ilgilenen kulüplerin olduğu belirtiliyor. Gomis için gelecek tekliflerin değerlendirileceği öğrenildi.

Sarı kırmızılı takıma devre arasında 1.5 yıllık imza atan 36 yaşındaki Fransız golcü, kalan sezon için 800 bin euro almış, önümüzdeki sezon devam etmesi halinde ise 1.7 milyon euro almaya hak kazanacaktı. Gomis, devre arasında geldiği Galatasaray'da 14 maça çıkıp 9 gol atmayı başarmıştı. Cimbom'a 2. gelişi olan Bafe, Galatasaray'da toplam 58 maça çıkıp 41 gol 6 asistle oynadı.