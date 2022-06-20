GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer sözleri!

Galatasaray'da sergilediği futbolla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu için menajeri Erkut Söğüt çarpıcı transfer açıklamalarında bulundu. Söğüt, "Onu, her gün gelişen Kevin de Bruyne ve Salah gibi oyuncularla karşılaştırıyorum. Bu isimler her sezon kendilerini geliştiriyorlar, Kerem de böyle. Her sezon gelişiyor. Bu yüzden en iyi takımlarda forma giyeceğinden eminim." diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2022- 20:08