Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da belirsizlikler sona erdi ve teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk getirildi. Deneyimli çalıştırıcı transferle ilgili konuşurken, özellikle orta saha mevkisindeki eksikliklerin giderileceğini belirtti. Bu sözlerin ardından Şili basını da flaş bir transfer iddiası ortaya atarak Cimbom'un Inter'le 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arturo Vidal'e yüklü bir sözleşme önerdiğini yazdı. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)

Galatasaray'da başkan ve teknik direktörün belirlenmesinin ardından gözler transfere çevrildi.

Sarı-kırmızılılar ilk etapta Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ile prensip anlaşmasına vardı ve deneyimli stoperi İstanbul'a getirdi.

Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk da transferle alakalı, "Özellikle orta sahadaki eksikler üzerinde yoğunlaşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Bu mevki için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

ARTURO VIDAL'E YÜKLÜ SÖZLEŞME!

Şili basınında çıkan habere göre; Galatasaray'ın Arturo Vidal ile ilgilendiği ve oyuncuya yüklü bir sözleşme önerdiği belirtildi.

Inter ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan yıldız isimle aynı zamanda Flamengo ve Boca Juniors'un da ilgilendiği detaylarda yer aldı.

35 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon İtalya'da 41 maça çıktı. Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Şilili yıldız, takımı adına 2 gol attı ve 4 asistlik katkı sağladı.