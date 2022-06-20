Cimbom transferde çok hareketli geçmesi beklenen bir haftaya giriş yaptı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'da Marcao'nun yerine Jason Denayer!
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu hafta Marcao için Sevilla’dan resmi teklif bekleyen Galatasaray yönetimi, Jason Denayer’le pazarlıklara hız verdi. Aslan Belçikalı stoperi yeniden renklerine bağlamak istiyor. İşte ayrıntılar...
Sevilla'nın bu hafta içinde Marcao için Galatasaray'a teklif yapması bekleniyor.
İspanyollara göre 15 ile 17 milyon Euro arasında bir teklifle Sarı-Kırmızılılar'ın kapısı çalınacak.