Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı.
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Görüşmelerde sona gelindi! Vedat Muriqi adım adım G.Saray'a...
Galatasaray'da teknik direktörlük görevi için Okan Buruk seçildi. Bu gelişmenin ardından transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda gündem Vedat Muriqi... Sportif direktör Ergün'ün görüşmelerde son aşamaya geldiği öğrenildi. Rizespor'da birlikte görev yapan Buruk ve Muriqi sarı-kırmızılı takımda bir araya gelecek.
Fotomaç'ın haberine göre; Dursun Özbek'in yeni teknik direktör Okan Buruk'a ilk hediyesi Vedat Muriqi olacak gibi görünüyor.
Sarı-kırmızılı yönetim adına sportif direktör olması beklenilen Cenk Ergün bir süredir Muriqi ve kulübü Lazio ile görüşüyor.