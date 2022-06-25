Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Taçspor Tesisleri'ni inceledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Taçspor Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Taçspor Başkanı Polat Bengiserp ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Dursun Özbek ile sarı-kırmızılı yöneticilerin, son dönemde yapılan sosyal alan, restoran ve kafeteryayı incelediği belirtildi.

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 25.06.2022- 17:22