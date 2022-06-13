Nitekim Mallorca sportif direktörü Pablo Ortells de, "Vedat'ın Mallorca'da devam etmesi için üç tarafın anlaşmaya varması şart. Daha sonra başka bir kulüp gelir ve Lazio onların teklifini daha ilginç bulursa, bu bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil" diyerek umutsuz konuştu.