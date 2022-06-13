Yeni başkan çekişmeli bir yarışın ardından Dursun Özbek oldu.
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: İspanyollar açıkladı! Vedat Muriqi'de işlem tamam
Galatasaray'da forvet arayışları tüm hızıyla sürüyor. Listesinde birçok futbolcu olan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Vedat Muriqi'yi gündemine aldı. Sezonu kiralık olarak Mallorca'da tamamlayan Kosovalı golcüyle ilgili İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray taraftarı şimdi yeni teknik direktör ve yapılacak transferleri bekliyor.
Özbek'in başkan seçilmesiyle teknik direktörlük için en büyük aday Okan Buruk... Nedeni ise Metin Öztürk'ün Buruk'la el sıkışması...