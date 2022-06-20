Galatasaray'da Domenec Torrent'le yolların ayrılması planlanıyor. Yönetim, İspanyol teknik adamla bir araya geldi. Yapılan kritik görüşmenin detayları da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi yeni teknik direktör konusunda harekete geçti.

Okan Buruk ile anlaşmaya varan ve genç teknik adamı açıklamaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda yönetim, mevcut teknik direktör Domenec Torrent ile masaya oturdu.

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Galatasaray Yönetimi ile Torrent arasında sözleşme feshi ve tazminat için yapılan ilk görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Tarafların önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

59 yaşındaki Domenec Torrent'in, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.