GALATASARAY HABERİ - Aslan'da Okan Kocuk krizi!

Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında kaleci Okan Kocuk önemli bir pay sahibi olmuştu. Deneyimli kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden bonservisini elinde bulundaran Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2022- 06:40