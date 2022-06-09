Galatasaray, 11 Haziran tarihinde yeni başkanını seçecek.
GALATASARAY HABERİ - Aslan'da Okan Kocuk krizi!
Galatasaray transfer haberi: Geçtiğimiz sezon Giresunspor'un kümede kalmasında kaleci Okan Kocuk önemli bir pay sahibi olmuştu. Deneyimli kaleci, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından yeniden bonservisini elinde bulundaran Galatasaray'a geri döndü. Ancak tecrübeli kaleci ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılı camiada Eşref Hamamcıoğlu ve Dursun Özbek, adaylıklarını açıklamış durumda.
Galatasaray'da 11 Haziran tarihinden sonra transfer çalışmaları hız kazanacak.